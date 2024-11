Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con una temperatura che si manterrà attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’80%. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le piogge continueranno a cadere, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera, che si intensificherà progressivamente fino a diventare moderata. Le temperature si attesteranno tra 11,4°C e 12,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Durante la mattina, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con una temperatura che si manterrà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’80%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno per lo più di leggera intensità. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 12°C e 12,3°C. L’umidità continuerà a essere elevata, superando l’80%. Il vento, sempre da Nord Est, si manterrà a velocità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della sera, le piogge non daranno tregua, continuando a cadere con intensità variabile. Le temperature si attesteranno attorno ai 12°C, con una percezione termica simile. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’85%. Anche in questo caso, il vento sarà moderato, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni non sembrano promettere miglioramenti significativi. Giovedì e Venerdì si prevede un proseguimento delle condizioni di maltempo, con piogge che continueranno a interessare la zona. Le temperature rimarranno fresche, e l’umidità alta contribuirà a un clima piuttosto sgradevole. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.9° perc. +11.1° 1.03 mm 12.1 NE max 17.9 Grecale 76 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.6° perc. +10.9° 0.69 mm 14.2 NE max 20.3 Grecale 81 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +11° prob. 43 % 13.3 NE max 18.6 Grecale 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 49 % 12 NE max 16.8 Grecale 77 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.37 mm 10.4 NNE max 13.6 Grecale 82 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.1° perc. +11.6° 0.56 mm 8.5 NE max 11.9 Grecale 85 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +12.1° perc. +11.6° 1.13 mm 9.3 NE max 12.6 Grecale 87 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +12.4° perc. +11.9° 0.54 mm 9.9 NNE max 13 Grecale 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:42

