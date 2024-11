Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Sarno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,3°C al mattino fino a un massimo di 21,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 39% e il 64%.

Durante la notte, Sarno godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 64%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di freschezza, con temperature percepite leggermente inferiori rispetto a quelle reali.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 40%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni orientali, e non ci saranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 46%. Non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con un’umidità che salirà fino al 62%. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 16,8°C entro la mezzanotte. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sarno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile incremento della nuvolosità nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.2 ENE max 3.9 Grecale 64 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 4 NE max 4 Grecale 63 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° Assenti 2.7 ENE max 3.1 Grecale 56 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 2.8 OSO max 2.5 Libeccio 43 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +20.9° Assenti 4.5 SO max 4.5 Libeccio 39 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 3.6 SO max 5.1 Libeccio 54 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 0.8 NNE max 2.8 Grecale 62 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 2.2 ENE max 2.9 Grecale 62 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.