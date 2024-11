Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. La temperatura si manterrà su valori piuttosto miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 11,9°C nel primo pomeriggio. La situazione meteorologica si presenterà complessivamente stabile, con assenza di precipitazioni e venti leggeri.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord Ovest, con velocità di circa 2,4 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 11°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità scenderà gradualmente fino al 50%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 11,3°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%. I venti rimarranno deboli, con una leggera intensificazione verso la sera.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 8°C intorno alle 21:00, mentre l’umidità salirà fino al 74%. I venti si manterranno leggeri, provenienti da Est, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più variabili nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata di Domenica, mentre la sera sarà caratterizzata da un’atmosfera più grigia e umida.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 2.5 NO max 3.7 Maestrale 70 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.7 NNO max 3.3 Maestrale 70 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.1 N max 3.3 Tramontana 66 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10.1° perc. +8.6° Assenti 1.7 SSO max 1.8 Libeccio 52 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.5° Assenti 2.9 SSO max 2.7 Libeccio 50 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.1° perc. +8.7° Assenti 2.5 SSO max 2.9 Libeccio 60 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2 E max 3.2 Levante 68 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.1 E max 4.2 Levante 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

