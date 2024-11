Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Saronno di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio relativamente sereno che si trasformerà in condizioni più instabili nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 7,4°C atteso nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole e precipitazioni sarà un elemento distintivo, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 4,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e l’umidità si manterrà intorno al 40%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 4,0°C e 5,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 44%. Le condizioni di visibilità saranno buone, ma la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00, con un’intensificazione delle precipitazioni che si protrarrà fino alla sera. Le temperature scenderanno fino a 6,2°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 88%. Le raffiche di vento si faranno più intense, con velocità che potranno arrivare fino a 10,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate e la possibilità di neve a partire dalle 21:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 2°C, con un’umidità che raggiungerà il 97%. La pressione atmosferica scenderà, segnalando un ulteriore peggioramento delle condizioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Domenica. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno in questo Giovedì un giorno interessante, ma è consigliabile prepararsi a condizioni di pioggia e neve, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.7° perc. +2.7° prob. 1 % 8.4 NE max 16.2 Grecale 61 % 1008 hPa 5 nubi sparse +4.2° perc. +4.2° Assenti 4.7 NNE max 9.1 Grecale 57 % 1009 hPa 8 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 3.6 N max 5 Tramontana 49 % 1010 hPa 11 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.6 S max 2.6 Ostro 43 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7° perc. +6.3° prob. 29 % 5.4 ESE max 7.9 Scirocco 54 % 1004 hPa 17 pioggia moderata +3.6° perc. +2° 1.58 mm 6.2 N max 13.4 Tramontana 88 % 1002 hPa 20 pioggia moderata +2.3° perc. +0.9° 2.25 mm 5.5 NE max 11.7 Grecale 97 % 998 hPa 23 cielo coperto +2.2° perc. +2.2° prob. 80 % 4.8 NNO max 8 Maestrale 96 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:45

