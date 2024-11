Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature tra 6,4°C e 6,6°C. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 66% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1030 hPa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, sotto il 14%. Martedì 26 Novembre, si prevedono piogge leggere, con temperature intorno ai 7°C e umidità elevata, tra 89% e 93%. La probabilità di pioggia supererà il 60%. Mercoledì 27 Novembre, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature attorno ai 7,7°C. Giovedì 28 Novembre, si assisterà a un miglioramento, con cielo sereno e temperature intorno ai 6,5°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 6,4°C e 6,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest, con velocità di circa 4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 66% e il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1030 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 14%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà ancora coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 7,1°C entro le 10:00. La velocità del vento continuerà a essere contenuta, con valori intorno ai 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere, arrivando a 1028 hPa. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 20%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,5°C. La velocità del vento sarà leggermente inferiore, con valori che si aggireranno attorno ai 3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, attestandosi a 1026 hPa. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 12%.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto e si registreranno le prime precipitazioni della giornata, con pioggia leggera attesa a partire dalle 19:00. Le temperature si aggireranno intorno ai 7°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà l’82%. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h, mentre la pressione atmosferica scenderà ulteriormente a 1024 hPa. La probabilità di pioggia aumenterà, superando il 40%.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7°C e 7,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 89% e il 93%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1022 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che supereranno il 60%.

Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà, con temperature che si manterranno intorno ai 7,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che non scenderanno sotto il 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con cielo coperto e temperature che si alzeranno leggermente, raggiungendo i 8,2°C. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 89%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia sarà presente, sebbene non si registrino precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 7,7°C. La velocità del vento sarà di circa 1,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%. La pressione atmosferica si attesterà a 1025 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che supereranno il 60%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,7°C e 7,9°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 93% e il 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che supereranno il 60%.

Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà, con temperature che si manterranno intorno ai 7,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che non scenderanno sotto il 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con cielo che passerà a nubi sparse e temperature che si alzeranno, raggiungendo i 10,2°C. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia sarà presente, sebbene non si registrino precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 7,1°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%. La pressione atmosferica si attesterà a 1026 hPa. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,5°C e 6,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà moderata, oscillando attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà a coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 7,5°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 1,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 8,5°C. La velocità del vento sarà di circa 2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 63%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 6,9°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 88%. La pressione atmosferica si attesterà a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si caratterizzeranno per un clima prevalentemente nuvoloso con piogge leggere nella prima parte della settimana, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo verso la fine della settimana. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un’escursione termica limitata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

