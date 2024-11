Previsioni Meteo Saronno: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cieli sereni che favoriranno un buon riscaldamento durante il giorno. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a mantenere l’aria frizzante, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,2°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà a 97%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 6,9 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 8°C entro le ore centrali. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 15,8 km/h e mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 8,7°C, mantenendo cieli sereni e senza precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che varierà tra i 10 e i 13 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 28%, rendendo il clima più confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 2,4°C. I cieli rimarranno sereni e i venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 11 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno evidenziano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature gradevoli durante il giorno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +1.5° perc. -1.7° prob. 2 % 10.6 ONO max 21 Maestrale 78 % 996 hPa 5 poche nuvole +2° perc. -1.5° Assenti 12.6 ONO max 36.4 Maestrale 73 % 999 hPa 8 cielo sereno +4.1° perc. +0.4° Assenti 16.7 N max 42.6 Tramontana 49 % 1003 hPa 11 cielo sereno +8° perc. +5.4° Assenti 15.8 N max 35.1 Tramontana 34 % 1006 hPa 14 cielo sereno +8.4° perc. +6.4° Assenti 11.6 NNO max 26.6 Maestrale 29 % 1008 hPa 17 cielo sereno +4.7° perc. +2.3° Assenti 9.9 NO max 21.5 Maestrale 44 % 1012 hPa 20 cielo sereno +2.7° perc. -0.5° Assenti 11.7 NNO max 25.9 Maestrale 48 % 1016 hPa 23 cielo sereno +2° perc. -1.4° Assenti 11.8 NNO max 24.6 Maestrale 48 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:45

