Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Sarzana si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera fluttuazione durante le diverse fasce orarie. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore più critiche della giornata, accompagnata da una moderata intensità del vento proveniente principalmente da sud-est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con cielo prevalentemente coperto e una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi piogge. Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà, portando piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 06:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C entro le 09:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà totale. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,49mm entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, con picchi di 14,6°C alle 14:00. Le precipitazioni saranno più consistenti, con valori che potranno raggiungere 1,58mm alle 13:00. La brezza continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono ulteriori episodi di pioviggine. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con un cielo che rimarrà coperto. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 31% alle 22:00, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Domani, mercoledì, si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono nuove perturbazioni nel fine settimana. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni variabili e mantenere un occhio attento alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 6 % 8.8 SE max 12.9 Scirocco 83 % 1022 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 6 % 9.6 SE max 13.8 Scirocco 87 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.32 mm 12.3 SE max 18 Scirocco 91 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.49 mm 14.3 ESE max 23.7 Scirocco 91 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.58 mm 10.5 SE max 16 Scirocco 93 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.81 mm 9.2 SE max 13.2 Scirocco 94 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.21 mm 7.3 ESE max 9.7 Scirocco 90 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° prob. 31 % 7.4 E max 8.7 Levante 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:44

