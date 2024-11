Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Sarzana indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto variabile, con un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, ma l’aumento della copertura nuvolosa e le precipitazioni previste faranno sì che l’umidità aumenti notevolmente, creando un clima piuttosto umido e fresco.

Durante la notte, Sarzana si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +8°C, con una percezione di +5,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 80%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 12,1 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si aggirerà intorno al 45%, con una pressione atmosferica di 1005 hPa.

Nella mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra +7,2°C e +11,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% intorno alle ore 13:00, mentre il vento si farà più sostenuto, raggiungendo punte di 13,7 km/h. Le condizioni di umidità si intensificheranno, toccando il 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 16:00. La temperatura si manterrà attorno ai 10,4°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 28,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 75%.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con temperature che saliranno fino a +15°C e una percezione di +14,9°C. Il vento soffierà con intensità, raggiungendo i 77,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,74 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da Venerdì. Tuttavia, per Giovedì 21 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e vento, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.7° perc. +5.8° Assenti 10.7 NE max 10.8 Grecale 48 % 1005 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +6.9° Assenti 5.9 E max 7.6 Levante 52 % 1007 hPa 7 poche nuvole +7.2° perc. +5.8° Assenti 7.5 NE max 6.1 Grecale 50 % 1008 hPa 10 poche nuvole +10.7° perc. +8.9° Assenti 3.7 SSE max 4.9 Scirocco 40 % 1008 hPa 13 cielo coperto +11.3° perc. +9.7° Assenti 10.9 SSE max 15.7 Scirocco 49 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +10.4° perc. +9.4° 0.58 mm 14.9 SSO max 28.4 Libeccio 75 % 1002 hPa 19 forte pioggia +13.2° perc. +13° 4.34 mm 37.3 SO max 60.1 Libeccio 92 % 997 hPa 22 pioggia moderata +15° perc. +14.9° 1.34 mm 45.1 SO max 75.5 Libeccio 89 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:46

