Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Sarzana si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura totale del cielo. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati durante tutta la giornata, con massime che raggiungeranno i 14,2°C nel primo pomeriggio. La presenza di vento, che soffierà da Nord-Est, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando attorno al 75%, il che potrebbe rendere la percezione del freddo più intensa.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di 11°C a mezzanotte fino a raggiungere i 10°C verso le 23:00. Il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e senza precipitazioni previste. La brezza leggera accompagnerà la notte, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 7-10 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 10,1°C alle 06:00 fino a 14°C alle 11:00. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si attesterà intorno al 68-70%. Il vento si farà sentire con una velocità che potrà raggiungere i 12,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 14,2°C intorno alle 12:00 e 13:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante e il vento potrà intensificarsi, con raffiche che arriveranno fino a 19,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62-66%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 10,4°C alle 20:00 e a 10°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 15 km/h, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. È probabile che la situazione meteorologica non cambi significativamente, quindi si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.7° perc. +9.5° Assenti 7.7 NE max 8.7 Grecale 62 % 1019 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.1° Assenti 10.4 NNE max 11.3 Grecale 64 % 1018 hPa 7 cielo coperto +10.3° perc. +9.3° Assenti 12.6 NNE max 14.4 Grecale 70 % 1020 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° Assenti 11.4 NNE max 16.1 Grecale 58 % 1020 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 12.5 NNE max 17.4 Grecale 58 % 1020 hPa 16 cielo coperto +11.8° perc. +11° Assenti 16.6 NNE max 20.1 Grecale 74 % 1021 hPa 19 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° Assenti 15 NNE max 18.3 Grecale 76 % 1022 hPa 22 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 15.3 NNE max 18.9 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:53

