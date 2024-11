Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Sarzana si troverà ad affrontare condizioni meteo prevalentemente serene durante le ore centrali, con un incremento della copertura nuvolosa in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +8,5°C e +14,5°C, mentre il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile. L’umidità si attesterà attorno al 65%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +8,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 20%, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, raggiungendo i +10,6°C entro le ore centrali. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 8,5 km/h e 10,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 65%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Il pomeriggio porterà un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di +14,5°C. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con venti leggeri e assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 48%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 76%. Le temperature scenderanno a +10,2°C, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la serata di Mercoledì, che potrebbe preludere a cambiamenti nelle giornate successive. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare su valori moderati e condizioni di stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.9° perc. +6.6° Assenti 14.5 NNE max 17.2 Grecale 76 % 1023 hPa 4 poche nuvole +8.6° perc. +6.5° Assenti 12.3 NNE max 14.3 Grecale 75 % 1022 hPa 7 poche nuvole +9° perc. +7.4° Assenti 10.2 NNE max 11.4 Grecale 71 % 1023 hPa 10 cielo sereno +13.4° perc. +12.1° Assenti 4.6 NNE max 8.3 Grecale 48 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.5° perc. +13.2° Assenti 2.4 O max 8.1 Ponente 48 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 1.2 E max 4.7 Levante 64 % 1020 hPa 19 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 7.1 NNE max 6.5 Grecale 66 % 1021 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 8.3 NE max 6 Grecale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:53

