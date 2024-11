Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarzana di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il progressivo diradamento delle nuvole e l’affermarsi di un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 14°C.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 45,2 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 68,5 km/h, creando una burrasca moderata. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,59 mm.

Proseguendo nella mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, con valori intorno ai 11°C e una temperatura percepita di 10,1°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 6,6 km/h, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno all’85%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la mattinata più asciutta.

Nel pomeriggio, il miglioramento sarà evidente. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma con una copertura che scenderà al 48%. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 13,8°C, con una temperatura percepita di 12°C. Il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 13,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 27%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a circa 8°C, con una temperatura percepita di 6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 12,5 km/h, e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori sotto il 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana indicano un Venerdì 22 Novembre che inizierà con condizioni di instabilità, ma che si trasformerà in una giornata caratterizzata da un netto miglioramento. Le temperature fresche e il cielo sereno della sera offriranno un bel contrasto rispetto all’inizio della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che tenderanno a risalire, rendendo il fine settimana più gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.12 mm 37.9 OSO max 59.4 Libeccio 76 % 992 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.4° prob. 4 % 4.4 ONO max 9.3 Maestrale 79 % 994 hPa 7 cielo coperto +11° perc. +9.8° prob. 7 % 8.7 NNO max 15.4 Maestrale 65 % 999 hPa 10 nubi sparse +13° perc. +11.4° Assenti 15.9 NNO max 27.9 Maestrale 42 % 1003 hPa 13 nubi sparse +13.8° perc. +12° Assenti 13.2 NNO max 18.7 Maestrale 27 % 1005 hPa 16 nubi sparse +10.6° perc. +8.6° Assenti 13.2 NNE max 13.4 Grecale 36 % 1008 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +6° Assenti 13.3 NNE max 13.2 Grecale 42 % 1012 hPa 22 cielo sereno +7.7° perc. +5.4° Assenti 12.8 NNE max 13.5 Grecale 40 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.