Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di +12,6°C e umidità all’83%. Le condizioni rimarranno stabili fino al mattino, quando si osserveranno nubi sparse e una temperatura di +12,7°C. Nel pomeriggio, arriveranno piogge leggere a partire dalle 14:00, con temperature attorno ai 14,2°C e umidità all’84%. La sera, le piogge diventeranno più intense, con temperature in calo a 13,2°C. Venerdì 29 Novembre, si prevedono piogge persistenti, mentre nel pomeriggio il cielo si schiarirà, raggiungendo 14,6°C. Sabato 30 Novembre, il tempo migliorerà ulteriormente, con cieli sereni e temperature fresche attorno ai 9°C.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità al 83% e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 5,4 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente a +12,5°C alle 01:00 e a +12,3°C alle 02:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 6% al 11%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà +12,7°C con una copertura nuvolosa del 55%. La brezza leggera si manterrà costante, con velocità che varieranno tra 6,4 km/h e 8,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’83%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 14:00. La temperatura si attesterà attorno ai 14,2°C con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’87%. Le precipitazioni saranno deboli, con un’intensità di 0.12 mm alle 14:00 e 0.13 mm alle 16:00. L’umidità salirà fino all’84%.

Infine, nella sera, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente, con piogge che diventeranno più intense. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 13,2°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni continueranno con un’intensità di 0.14 mm e l’umidità si attesterà all’88%. Le piogge si protrarranno fino a tarda notte, con temperature che si manterranno intorno ai 13,7°C.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, si prevedono piogge leggere che inizieranno già dalle 00:00. La temperatura si attesterà attorno ai 13,6°C, con una copertura nuvolosa del 100% e un’umidità al 86%. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est avrà una velocità di 6,9 km/h. Le condizioni di pioggia si manterranno costanti fino alle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della temperatura a 13,3°C alle 02:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno, anche se con intensità variabile. Alle 09:00, la temperatura salirà leggermente a 13,6°C e la copertura nuvolosa si attesterà al 45%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, mentre il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 11,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con una temperatura di 14,6°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 2%, e l’umidità si attesterà al 63%. Le brezze si faranno più leggere, con velocità che varieranno tra 9,3 km/h e 10,6 km/h.

La sera di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in calo, che raggiungeranno i 9,5°C alle 22:00. L’umidità si manterrà intorno al 72%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est a una velocità di circa 9,9 km/h.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con poche nuvole e temperature fresche, che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, al 11%, e l’umidità si manterrà al 68%. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est avrà una velocità di 10,1 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Alle 09:00, la temperatura salirà a 10,5°C con una copertura nuvolosa del 10%. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 63%. Le brezze si manterranno leggere, con velocità che varieranno tra 5,1 km/h e 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 12,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 5%, mentre l’umidità si attesterà al 52%. Le brezze saranno più sostenute, con velocità che potranno arrivare fino a 10,9 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 7,5°C alle 21:00. L’umidità si manterrà al 69%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est a una velocità di circa 13,4 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Sarzana si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e cieli nuvolosi, per poi migliorare notevolmente con l’arrivo di condizioni più serene e temperature fresche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un Sabato soleggiato, ideale per attività all’aperto.

