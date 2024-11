Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, si prevede un clima con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 97%, con temperature intorno ai 14,8°C. La mattina continuerà instabile, mantenendo una temperatura di 14,4°C e un cielo completamente nuvoloso. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con una temperatura di 15,6°C e assenza di pioggia. Martedì, si assisterà a un peggioramento con pioggia leggera e temperature in calo a 13,6°C. Mercoledì, le precipitazioni aumenteranno, con temperature che raggiungeranno 14,9°C. Giovedì, si prevede un miglioramento con cieli sereni e temperature in calo fino a 6,4°C.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà di 0,49 mm, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera fino alle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai 14,4°C e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento si ridurrà a 11 km/h, sempre da Est-Sud Est, con un’intensità di brezza leggera. La probabilità di pioggia si attesterà attorno ai 0,1 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si stabilizzerà sui 15,6°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con assenza di pioggia. L’umidità si manterrà attorno al 79%.

Infine, nella sera, il clima rimarrà coperto con una temperatura che scenderà a 14,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 7,8 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’81%.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 77%.

Durante la mattina, si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo con pioggia leggera. La temperatura scenderà leggermente a 13,6°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 97%. La velocità del vento aumenterà a 11,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 17 km/h. La probabilità di pioggia sarà di 0,6 mm.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà con nubi sparse e una temperatura di 14,4°C. La velocità del vento sarà di 16,7 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà sui 13,9°C. La velocità del vento aumenterà a 16 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà al 80%.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di 13,9°C. La velocità del vento sarà di 14,1 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno all’81%.

Durante la mattina, si prevede un aumento delle precipitazioni con pioggia leggera. La temperatura salirà a 14,7°C, mentre la velocità del vento aumenterà a 30,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà di 0,25 mm.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera e una temperatura di 14,9°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 29,2 km/h, e la probabilità di pioggia sarà di 0,2 mm.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà a 9,1°C. La velocità del vento sarà di 22 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà al 37%.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di 6,4°C. La velocità del vento sarà di 16,3 km/h proveniente da Nord, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 38%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 7,5°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà attorno al 32%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con nubi sparse e una temperatura di 8,8°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 27%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà a 7,6°C. La velocità del vento sarà di 22,6 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà al 36%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da piogge nei primi due giorni e un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Giovedì, con temperature in calo e cieli sereni. È consigliabile prepararsi a condizioni di pioggia nei primi giorni e approfittare del bel tempo previsto per il fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.