Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Sassari si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 9,4°C della notte e i 19,6°C nel corso del pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e mite.

Durante la notte, i valori termici si attesteranno intorno ai 9,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e sereno.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,4°C entro le 08:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che scenderà al 62%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole. A partire dalle 09:00, si registreranno temperature di circa 15,2°C, che continueranno a salire fino a raggiungere i 19,4°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il picco termico si avrà intorno alle 13:00, con una temperatura di 19,6°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. L’umidità si attesterà attorno al 41%, mentre il vento sarà quasi assente, con velocità che non supereranno i 4,7 km/h. La sensazione di calore sarà accentuata dalla temperatura percepita, che si avvicinerà ai 18,7°C.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque su valori confortevoli, intorno ai 12,2°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere della bellezza della stagione autunnale in Sardegna.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.4° perc. +7.9° Assenti 10.4 SE max 10.7 Scirocco 74 % 1028 hPa 5 cielo sereno +9.5° perc. +8° Assenti 10.2 SE max 9.9 Scirocco 73 % 1027 hPa 8 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 8.6 SE max 11.4 Scirocco 62 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.7° perc. +17.8° Assenti 5 SE max 8 Scirocco 44 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.3° Assenti 3.3 NNO max 6.2 Maestrale 45 % 1022 hPa 17 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 1.8 ESE max 3.1 Scirocco 72 % 1022 hPa 20 cielo sereno +12.5° perc. +11.7° Assenti 8.7 SE max 8.4 Scirocco 71 % 1023 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 8 SSE max 8.2 Scirocco 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 17:00

