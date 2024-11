Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Sassari si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre le temperature si manterranno attorno ai +11,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità rimarrà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 76%. Con l’avanzare della mattinata, le previsioni del tempo indicano un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i +19,4°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso, ma già a partire dalle ore 09:00, si assisterà a un netto miglioramento, con temperature che toccheranno i +16,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo il clima gradevole. A partire dalle 12:00, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un ulteriore incremento della temperatura percepita, che si attesterà intorno ai +18,7°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +17,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. La brezza continuerà a mantenere l’aria fresca e piacevole, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente gradevole. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno anche durante le ore notturne, con temperature che scenderanno lentamente, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari indicano una giornata di Martedì 26 Novembre caratterizzata da un clima mite e stabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione meteorologica favorevole per trascorrere momenti all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 9.8 SSE max 9.8 Scirocco 78 % 1022 hPa 5 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° Assenti 10.1 SSE max 10.2 Scirocco 77 % 1022 hPa 8 nubi sparse +13.9° perc. +13.1° Assenti 8.4 SSE max 12.3 Scirocco 66 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 12.1 SO max 17.6 Libeccio 48 % 1021 hPa 14 poche nuvole +18.5° perc. +17.9° Assenti 13 SO max 17.9 Libeccio 55 % 1020 hPa 17 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° Assenti 7.5 S max 8.5 Ostro 75 % 1021 hPa 20 poche nuvole +12.9° perc. +12.2° Assenti 8.9 SSE max 8.8 Scirocco 75 % 1022 hPa 23 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 7.2 SSE max 7 Scirocco 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:59

