Previsioni Meteo Sassari: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Nella giornata di Sabato 9 Novembre, Sassari si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvole e piogge. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli coperti e piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con massime che raggiungeranno i 19,7°C nel tardo mattino. La situazione si stabilizzerà nel pomeriggio, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. La serata porterà un graduale miglioramento, con un aumento della copertura nuvolosa ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Sassari avrà cieli coperti con temperature stabili attorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno al 29%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. A partire dalle 09:00, si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 64% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, che si presenteranno come piogge moderate e leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,7°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con umidità che raggiungerà il 75%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, con picchi di 1,16 mm di pioggia.

La sera porterà un graduale miglioramento, con cieli che passeranno da coperti a parzialmente nuvolosi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La probabilità di pioggia scenderà notevolmente, attestandosi intorno al 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità meteorologica è sempre possibile.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 38 % 7.5 SE max 7.3 Scirocco 78 % 1022 hPa 5 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 30 % 7.3 SE max 7.2 Scirocco 78 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° prob. 37 % 4.6 SE max 5.7 Scirocco 69 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +19.7° perc. +19.3° 0.2 mm 7.4 ONO max 8.2 Maestrale 62 % 1021 hPa 14 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.66 mm 4.5 NNO max 5.9 Maestrale 75 % 1020 hPa 17 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 80 % 4.8 NE max 5.4 Grecale 81 % 1020 hPa 20 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° prob. 8 % 4.6 ESE max 4.6 Scirocco 84 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° prob. 26 % 6.4 E max 6.7 Levante 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:10

