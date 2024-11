Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassari di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa varierà, passando da nuvole fitte a schiarite, rendendo il clima più gradevole. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, con una percezione di temperatura simile. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di circa 10,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti fino alle ore centrali. La pioggia si attenuerà, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 86%, mentre i venti continueranno a spirare da Est-Nord Est a una velocità di circa 18,1 km/h. L’umidità scenderà al 60%, rendendo l’aria più respirabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa scenderà al 59%, e i venti si manterranno moderati, con velocità comprese tra 17 km/h e 18,9 km/h. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno fino a 10,8°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 7,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 21%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile, con schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +14.3° perc. +14.2° 1.52 mm 13.4 ENE max 33.6 Grecale 93 % 1018 hPa 5 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 52 % 10.9 ENE max 25.2 Grecale 88 % 1018 hPa 8 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 6 % 13 ENE max 29.4 Grecale 83 % 1019 hPa 11 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 2 % 17.4 ENE max 20.6 Grecale 64 % 1019 hPa 14 nubi sparse +18.3° perc. +17.6° prob. 25 % 18.7 NE max 21.2 Grecale 56 % 1018 hPa 17 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° prob. 13 % 11.5 ENE max 17 Grecale 73 % 1019 hPa 20 nubi sparse +12° perc. +11.5° Assenti 9 E max 10 Levante 87 % 1019 hPa 23 poche nuvole +10.8° perc. +10.1° Assenti 7.8 ESE max 8 Scirocco 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:08

