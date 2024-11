Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Sassuolo si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,2°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 9,2°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e occidentali.

Durante il pomeriggio, le temperature subiranno un ulteriore incremento, toccando i 10°C, ma il cielo rimarrà coperto. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, mantenendosi sopra l’80%. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente sotto i 8°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità presente nell’aria.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 7,2°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di 9,2°C e un’umidità che si attesterà attorno al 79%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una temperatura massima di 10°C, con un cielo sempre coperto e umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la giornata piuttosto fresca. La sera porterà un abbassamento della temperatura, con valori che scenderanno a 7,7°C e un’umidità che raggiungerà l’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, mantenendo un clima tipicamente autunnale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.5 SE max 5.5 Scirocco 75 % 1022 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.2 ESE max 4.4 Scirocco 80 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 4.6 NE max 9.5 Grecale 79 % 1023 hPa 10 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 4.4 NE max 9.7 Grecale 79 % 1024 hPa 13 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 8 % 1.7 N max 6.9 Tramontana 81 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.6 SO max 6.2 Libeccio 82 % 1024 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.9 O max 4.6 Ponente 83 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.7° perc. +5.7° Assenti 6.2 OSO max 6.7 Libeccio 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.