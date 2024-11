Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,7°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 11,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, e l’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 55%. Le condizioni di poche nuvole favoriranno un piacevole riscaldamento durante le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 8°C. Il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa ridotta, con una leggera brezza che accompagnerà il calo termico. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71% verso le ore 16:00. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna della stabilità, con temperature fresche e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, in attesa di eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.6° perc. +4.2° Assenti 6.6 SO max 6.6 Libeccio 72 % 1024 hPa 4 cielo sereno +5.2° perc. +3.8° Assenti 6.6 SO max 6.4 Libeccio 68 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.7° perc. +4.9° Assenti 5 SO max 4.9 Libeccio 65 % 1024 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.7° Assenti 3.8 NNE max 2.3 Grecale 56 % 1024 hPa 13 poche nuvole +11.6° perc. +10.3° Assenti 4.9 ENE max 3.3 Grecale 55 % 1023 hPa 16 poche nuvole +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.7 ESE max 3.9 Scirocco 71 % 1024 hPa 19 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 4.5 S max 4.8 Ostro 77 % 1025 hPa 22 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 4.1 SSO max 4.2 Libeccio 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:46

