Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +9,7°C. La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno fino a +15,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando attorno all’82%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno a +10,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,6 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +9,7°C alle 05:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che varierà da +9,6°C a +15,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% alle 07:00. La velocità del vento sarà debole, con valori che si attesteranno tra 2,8 km/h e 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà alta, intorno al 62%.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +10,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 91%. La velocità del vento si manterrà costante, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassuolo suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.2° perc. +9.6° Assenti 3.6 SO max 3.5 Libeccio 87 % 1027 hPa 4 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.8 SO max 3.8 Libeccio 86 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° Assenti 2.8 SO max 2.7 Libeccio 82 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.1 NE max 3.7 Grecale 72 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 5.8 ENE max 5.5 Grecale 62 % 1028 hPa 16 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.7 E max 3.9 Levante 78 % 1028 hPa 19 cielo coperto +10.9° perc. +10.3° Assenti 4.6 SSO max 4.6 Libeccio 83 % 1029 hPa 22 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 5.6 SSO max 5.2 Libeccio 83 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:55

