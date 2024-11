Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno minimi intorno ai 5°C. La mattina porterà un proseguimento di queste condizioni, con un incremento graduale delle temperature fino a raggiungere i 11°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno nuovamente, portandosi sui 7°C.

Durante la notte, Sassuolo avrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,8°C e la percezione termica sarà simile, grazie a una leggera brezza proveniente da Sud Ovest, con velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 8:00, si registreranno circa 7,3°C, con un’umidità che scenderà al 65%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma piacevole. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il suo picco di 11,4°C, mantenendo condizioni di cielo sereno.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00, quando si registreranno circa 8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno a 7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassuolo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni meteo nei giorni successivi, poiché la situazione potrebbe cambiare.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.4 SO max 4.4 Libeccio 74 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5° perc. +4.2° Assenti 4.9 SO max 4.9 Libeccio 72 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +4.5° Assenti 5 OSO max 5.3 Libeccio 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.8 NNO max 5.1 Maestrale 59 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 4.1 NNO max 3.6 Maestrale 57 % 1022 hPa 16 poche nuvole +8.4° perc. +8.4° Assenti 0.9 SSE max 2.8 Scirocco 70 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.4° perc. +6.8° Assenti 5 SO max 4.9 Libeccio 73 % 1020 hPa 22 cielo sereno +6.9° perc. +6.1° Assenti 5.3 SO max 5.1 Libeccio 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:45

