Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Savona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo sarà completamente coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera tornerà a essere nuovamente caratterizzata da un cielo coperto. I venti si presenteranno leggeri, con una predominanza di direzione nord-est.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +12,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 91% alle 04:00. La temperatura percepita si manterrà intorno ai +11,7°C, mentre la velocità del vento varierà tra 9,3 km/h e 12,6 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a +13,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 07:00, mantenendosi alta fino a metà giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra l’81% e il 70%. La velocità del vento sarà moderata, con valori attorno ai 7-10 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai +16,3°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a +13,5°C alle 17:00. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 35% alle 15:00 al 29% alle 17:00. La velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno ai 12-14 km/h.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +11,6°C a partire dalle 23:00. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, e la velocità del vento si attesterà tra 10 e 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a condizioni di umidità elevata e di tenere in considerazione la possibilità di brevi schiarite nel pomeriggio. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori variazioni, ma per ora il clima rimarrà relativamente stabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 10 % 10.5 ENE max 13.6 Grecale 84 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 7 % 9.1 NNE max 11.7 Grecale 88 % 1017 hPa 7 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° prob. 3 % 7.5 NNO max 7.6 Maestrale 81 % 1016 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 8 NNE max 9.7 Grecale 70 % 1015 hPa 13 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 13 NE max 13.3 Grecale 67 % 1013 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 12.5 NE max 15.2 Grecale 82 % 1012 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 10.5 N max 12 Tramontana 81 % 1012 hPa 22 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 12.4 NNO max 13.4 Maestrale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.