Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Savona si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100% durante gran parte della giornata, con temperature comprese tra 10,6°C e 13,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,1 km/h e 11,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’84%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, Savona avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 75%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 11,9°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori attorno ai 9,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto. Le temperature toccheranno il picco di 13,1°C alle 14:00, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che scenderà a 4,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, senza segni di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra 2,7 km/h e 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere, mentre le temperature continueranno a rimanere gradevoli per la stagione.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° prob. 9 % 11.2 NNO max 12.2 Maestrale 78 % 1013 hPa 4 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° prob. 9 % 11.2 NNO max 12 Maestrale 78 % 1012 hPa 7 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 8.9 NNO max 9.4 Maestrale 77 % 1012 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° Assenti 9.6 NNO max 10.3 Maestrale 77 % 1011 hPa 13 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.8 NNO max 7.7 Maestrale 74 % 1008 hPa 16 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 2.1 NNO max 2.9 Maestrale 80 % 1006 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 4.8 NO max 5.7 Maestrale 84 % 1006 hPa 22 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 4 SSO max 6.8 Libeccio 85 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.