Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Savona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 11,9°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 16,5°C. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che raggiungeranno i 27,1 km/h nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 56% e il 75% durante la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 11,9°C. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Le condizioni di visibilità saranno buone, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura di circa 16,1°C alle 11:00. L’umidità si attesterà attorno al 57%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 16 km/h. Non si registreranno piogge, e le condizioni rimarranno stabili.

Nel pomeriggio, la temperatura inizierà a scendere, raggiungendo un massimo di 15,1°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà temperature in ulteriore calo, con valori che si attesteranno intorno ai 12,7°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con raffiche che potrebbero raggiungere i 26,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente durante le ore serali. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 16.7 NNO max 20.8 Maestrale 76 % 1028 hPa 4 poche nuvole +11.4° perc. +10.6° Assenti 16.8 NNO max 21 Maestrale 77 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 16.5 NNO max 20.6 Maestrale 75 % 1028 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.4° Assenti 16.3 NNO max 20.3 Maestrale 59 % 1028 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.5° Assenti 16.3 NNO max 21 Maestrale 58 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° Assenti 17.4 NNO max 22.9 Maestrale 72 % 1027 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 18.8 NNO max 27.1 Maestrale 73 % 1028 hPa 22 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° Assenti 18.1 NNO max 23.7 Maestrale 74 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:03

