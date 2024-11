Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Savona indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, ma con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 12,4°C, subiranno un incremento fino a raggiungere i 18,2°C nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si manterranno tra i 12,3°C e i 12,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle ore 06:00, il cielo continuerà a presentarsi coperto, ma già dalle ore 09:00 si inizieranno a vedere nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,7°C entro le ore 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Le temperature toccheranno il picco massimo di 18,3°C alle ore 13:00 e si manterranno sopra i 16°C fino alle ore 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,9 km/h alle ore 17:00.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 12,3°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un clima sereno e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nel corso della settimana, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.7° perc. +11.8° Assenti 13.3 NNO max 15.8 Maestrale 69 % 1022 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° Assenti 13.6 NNO max 16.8 Maestrale 70 % 1022 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° Assenti 13 NNO max 16.5 Maestrale 70 % 1022 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +15.9° Assenti 12 NNO max 16.7 Maestrale 54 % 1021 hPa 13 cielo sereno +18.3° perc. +17.5° Assenti 10.6 N max 16.6 Tramontana 50 % 1020 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° Assenti 13.9 NNO max 18.5 Maestrale 70 % 1020 hPa 19 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 16.4 NNO max 22.2 Maestrale 76 % 1021 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +11.7° Assenti 18.3 NNO max 26.6 Maestrale 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.