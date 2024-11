Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una temperatura che si manterrà su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista verso sera.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Savona avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 73%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 12,3 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 93% alle 03:00, con temperature che scenderanno fino a 14°C.

La mattina si aprirà con un cielo ancora nuvoloso, ma le nubi inizieranno a diradarsi. Alle 08:00, la temperatura salirà a 15,7°C e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 74%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,9°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa stabile attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura massima toccherà i 20°C alle 13:00. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno fino a 5,4 km/h. Tuttavia, a partire dalle 14:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che passerà a 85%, ma senza precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C. Le ultime ore della giornata si presenteranno con poche nuvole e un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza particolari variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 13.1 NNO max 16 Maestrale 79 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 14.6 NNO max 18.4 Maestrale 79 % 1025 hPa 7 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 13.5 NNO max 17.4 Maestrale 78 % 1025 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 9.9 NNO max 14.9 Maestrale 59 % 1026 hPa 13 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 7.2 N max 11.8 Tramontana 59 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 6.3 NO max 6.7 Maestrale 74 % 1024 hPa 19 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° Assenti 11 NNO max 12.4 Maestrale 79 % 1026 hPa 22 poche nuvole +14.2° perc. +13.8° Assenti 12.8 NNO max 15.6 Maestrale 81 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.