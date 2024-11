Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il termometro si attesterà attorno ai 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 18,9°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un cielo limpido e senza precipitazioni. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque piacevoli, oscillando tra i 15,7°C e i 16,3°C. La sera si presenterà con temperature intorno ai 14,5°C, continuando a mantenere un cielo sereno e condizioni di calma.

Durante la notte, Savona si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 19%, e il vento soffierà a una velocità di 12,5 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando un’atmosfera fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 4,9 km/h, contribuirà a rendere la giornata piacevole. L’umidità scenderà al 60%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque sopra i 15°C. Il cielo sereno continuerà a dominare, con una copertura nuvolosa che si manterrà a zero. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 6,1 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 78%.

La sera si presenterà con temperature intorno ai 14,5°C, mantenendo il cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno all’82%, ma non ci saranno precipitazioni previste. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene. Martedì e mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 12.7 NNO max 15.2 Maestrale 82 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 11.7 NNO max 13.7 Maestrale 83 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 9.5 NO max 10.7 Maestrale 81 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 2.9 ENE max 4.2 Grecale 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 3.7 SSE max 3.6 Scirocco 60 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 2.1 ONO max 2.7 Maestrale 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° Assenti 6.9 NO max 6.3 Maestrale 80 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 8.6 NO max 8.7 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:08

