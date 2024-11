Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +8,2°C e +16°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 21 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 40-87%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, Savona si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,4 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1001 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +15,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattinata, per poi iniziare a mostrare segni di schiarita. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 6,3 km/h e oltre, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento delle temperature, che toccheranno i +16°C. La copertura nuvolosa scenderà al 93%, permettendo qualche schiarita. Il vento si farà più forte, con velocità che potranno superare i 15 km/h e raffiche fino a 29,1 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, stabilizzandosi attorno al 53%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +8,2°C e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 21 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 38%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1005 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 18°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 4.4 NNE max 6.5 Grecale 86 % 999 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° Assenti 1.4 SO max 3.1 Libeccio 83 % 997 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 5.3 NNE max 6.3 Grecale 84 % 996 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 6.3 N max 10.1 Tramontana 67 % 995 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.1° Assenti 10.5 NNO max 21.5 Maestrale 53 % 996 hPa 16 nubi sparse +13° perc. +12° Assenti 15.5 NNO max 27.8 Maestrale 63 % 998 hPa 19 cielo sereno +11.1° perc. +9.4° Assenti 16.7 NNO max 30.2 Maestrale 44 % 1002 hPa 22 nubi sparse +8.6° perc. +5.8° Assenti 18.6 NNO max 26.7 Maestrale 40 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:52

