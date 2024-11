Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 5,6°C e i 4,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,4°C alle 8:00 e raggiungeranno i 10,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 17% di nuvole alle 8:00 fino a un 74% alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più coperto, con un cielo che diventerà completamente nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 10°C, con un picco di 10,9°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’intensità del vento sarà in calo, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 7°C alle 23:00, con un’umidità che raggiungerà il 64%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nubi. Domani, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani si prevede un lieve miglioramento, con possibili schiarite. Gli amanti del clima fresco troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se è consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Savona

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.5° perc. +2.3° Assenti 15.5 NNO max 17.9 Maestrale 51 % 1021 hPa 4 nubi sparse +4.8° perc. +1.5° Assenti 15 NNO max 16.7 Maestrale 52 % 1023 hPa 7 poche nuvole +5° perc. +2.3° Assenti 11.9 NNO max 12 Maestrale 48 % 1025 hPa 10 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.9 NNE max 3.8 Grecale 33 % 1027 hPa 13 cielo coperto +10.9° perc. +9° Assenti 3 E max 7.2 Levante 40 % 1027 hPa 16 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 1.7 NNO max 4.6 Maestrale 54 % 1029 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +7.7° Assenti 7.8 NNE max 11.5 Grecale 64 % 1030 hPa 22 cielo coperto +7.3° perc. +4.7° Assenti 14.4 NNO max 14.9 Maestrale 64 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:50

