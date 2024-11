Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C nel pomeriggio, garantiranno un clima mite e piacevole.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, con una leggera brezza proveniente da est-sud-est. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 17°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa, contribuendo a un clima tranquillo.

La mattina si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 33% e il 36%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 5 km/h, favorendo una sensazione di benessere. Questo clima favorevole continuerà a caratterizzare anche il pomeriggio, quando le temperature toccheranno il picco di 22,9°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 20°C fino a sera. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 4%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, il clima continuerà a essere stabile, rendendo possibile godere di un autunno gradevole e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.2° perc. +17.4° Assenti 2.1 ENE max 2.6 Grecale 51 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.5° perc. +16.6° Assenti 2.6 N max 3 Tramontana 50 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +17.4° Assenti 2.2 E max 2.9 Levante 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.2° Assenti 3.8 OSO max 2.3 Libeccio 34 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.1° Assenti 5.8 OSO max 5.4 Libeccio 34 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 5.5 SO max 5.8 Libeccio 45 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 1.2 NO max 2.2 Maestrale 51 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 2.3 E max 2.7 Levante 54 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:52

