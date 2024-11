Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,8°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50-60%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo una notte tranquilla.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C entro le ore di punta. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 2-5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendosi su valori deboli. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 49%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre il vento rimarrà debole. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che Venerdì e Sabato continuino a mantenere condizioni simili, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C e una copertura nuvolosa variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 5.1 ENE max 5.8 Grecale 61 % 1027 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 5.1 NE max 5.5 Grecale 65 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 5.6 NE max 6.4 Grecale 63 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 1 SE max 3.6 Scirocco 43 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.1° Assenti 3.6 SO max 4.3 Libeccio 41 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.6° Assenti 3.3 OSO max 3.6 Libeccio 48 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° prob. 8 % 2.7 ESE max 4 Scirocco 52 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° prob. 8 % 5.3 NE max 6.5 Grecale 57 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:48

