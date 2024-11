Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Scafati per Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, ma le previsioni del tempo indicano la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature stabili intorno ai 14,9°C e una leggera brezza proveniente da sud. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 17,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, le previsioni meteo indicano che già dalle 11:00 si verificheranno piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,35mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una massima di 17,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con accumuli che raggiungeranno i 0,42mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. La pioggia leggera si protrarrà fino a tarda sera, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,47mm. La brezza leggera accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità piuttosto alta, attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati indicano un Lunedì 18 Novembre caratterizzato da un clima umido e piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 3.8 SSE max 5 Scirocco 76 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 4 % 6.5 SE max 8.1 Scirocco 81 % 1014 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 23 % 7.2 ESE max 9.9 Scirocco 80 % 1015 hPa 10 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 34 % 8.5 SE max 10.4 Scirocco 76 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.42 mm 7.3 SSE max 8.2 Scirocco 73 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.12 mm 4.2 S max 5.8 Ostro 78 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.29 mm 3.1 SO max 5.4 Libeccio 84 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.47 mm 4 SO max 5.7 Libeccio 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:39

