Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una mescolanza di nuvole e schiarite. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina vedrà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 18°C, accompagnata da una copertura nuvolosa che si manterrà leggera. Nel pomeriggio, ci si aspetta un aumento della probabilità di pioggia leggera, con valori di temperatura che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. La temperatura si manterrà intorno ai 14,4°C, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 4%. Con il passare delle ore, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che varieranno leggermente fino all’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentare poche nuvole e nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,9°C entro mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando una sensazione di freschezza. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’8%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera tra le 13:00 e le 14:00. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 53%. La pioggia sarà leggera, con un accumulo previsto di circa 0,12 mm. La situazione migliorerà nel tardo pomeriggio, quando il cielo tornerà a essere prevalentemente nuvoloso.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 28%. La probabilità di pioggia sarà assente, e il vento si manterrà leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle schiarite e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.3° perc. +14.1° Assenti 4.1 E max 4 Levante 89 % 1023 hPa 4 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° prob. 4 % 3.8 E max 3.6 Levante 90 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 19 % 4.1 E max 3.9 Levante 88 % 1024 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° prob. 15 % 4 S max 5.9 Ostro 70 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.12 mm 7 SO max 7.8 Libeccio 71 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 12 % 4.9 SO max 7 Libeccio 81 % 1023 hPa 19 poche nuvole +16.3° perc. +16.2° prob. 11 % 4 SSO max 4.7 Libeccio 86 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 15 % 3.7 SSE max 3.9 Scirocco 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:35

