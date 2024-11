Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla, ma con un aumento dell’umidità che potrebbe rendere l’aria più pesante.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +12,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre il vento soffierà leggermente da Sud Est a una velocità di circa 1,4 km/h. Questo clima sereno favorirà un riposo tranquillo.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +16,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino all’80%. Le temperature diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai 15,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che diventerà completamente cielo coperto. Le temperature scenderanno a circa 15°C, con un’umidità che toccherà il 71%. Il vento si farà più debole, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 3,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un inizio di settimana che potrebbe portare ulteriori nuvolosità e temperature fresche. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 1.2 SSE max 2.5 Scirocco 61 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +11.5° Assenti 1.2 SSE max 2.6 Scirocco 65 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 2.3 SSE max 3.2 Scirocco 64 % 1019 hPa 10 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 4.8 SO max 6.3 Libeccio 57 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 7.4 SO max 8.5 Libeccio 59 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 4.8 SO max 7.2 Libeccio 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 1.9 SO max 3.7 Libeccio 68 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.3 S max 5 Ostro 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:40

