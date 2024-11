Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Scandiano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto e le temperature oscilleranno intorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 26%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa +10,7°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 85%, e la probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi al 19%. Questo potrebbe favorire momenti di schiarita, rendendo il pomeriggio più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a +8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 91%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che si attesteranno attorno al 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano indicano una giornata nuvolosa, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per godere di momenti all’aperto, specialmente nel fine settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 1 % 0.9 SE max 1.1 Scirocco 94 % 1014 hPa 4 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 10 % 1.9 SSO max 1.9 Libeccio 92 % 1013 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 20 % 1.8 N max 2.3 Tramontana 92 % 1012 hPa 10 cielo coperto +9.9° perc. +9.6° prob. 26 % 4.9 NNO max 5.1 Maestrale 89 % 1011 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +9.4° prob. 26 % 3 NO max 4.5 Maestrale 89 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° prob. 14 % 0.4 NO max 2.4 Maestrale 92 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 12 % 3.5 ONO max 4 Maestrale 91 % 1006 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 5 % 2.5 OSO max 3.1 Libeccio 93 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:43

