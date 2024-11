Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Scandiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a un cielo sereno nella mattina e nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e le precipitazioni non si presenteranno, garantendo così una giornata asciutta.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 10,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso delle ore, con una diminuzione dell’umidità che si attesterà intorno all’89%. I venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 4,7 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, mostrando poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,7°C intorno alle 11:00. L’umidità scenderà al 66%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, provenienti principalmente da nord-nord-ovest. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C. L’intensità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 62%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 10,1°C. Il cielo continuerà a essere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’81%, ma senza compromettere il comfort generale della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandiano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, a partire da lunedì, ci sarà un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, godendo di giornate serene e asciutte.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 4.5 OSO max 5.2 Libeccio 88 % 1024 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 SO max 5 Libeccio 88 % 1023 hPa 7 poche nuvole +10.1° perc. +9.4° Assenti 3.6 OSO max 4.5 Libeccio 85 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.9° perc. +13.2° Assenti 3.9 N max 3.6 Tramontana 70 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 4.9 NE max 4.3 Grecale 62 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 2.3 ENE max 2.8 Grecale 74 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 2.4 S max 3.6 Ostro 80 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3 SO max 4 Libeccio 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:51

