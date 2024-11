Previsioni Meteo Scandiano: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Scandiano si presenterà con un clima prevalentemente umido e nuvoloso, caratterizzato da piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno attorno ai 7-8°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità elevata. I venti saranno generalmente deboli, con direzioni variabili, e la copertura nuvolosa sarà quasi totale, specialmente nelle ore pomeridiane.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 7,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Sud Est. Con l’avanzare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo un cielo nuvoloso fino all’alba.

Durante la mattina, ci sarà una leggera attenuazione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 6,8°C e i 8,1°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci, specialmente intorno alle 12:00, quando si registrerà la prima pioggia leggera della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere che interesseranno Scandiano per gran parte del periodo. Le temperature rimarranno intorno ai 7,6°C, con un’umidità che si avvicinerà al 95%. I venti saranno deboli, contribuendo a una sensazione di freddo. Le piogge continueranno fino a sera, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 2mm.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 7,6-7,8°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante. L’umidità continuerà a essere elevata, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature in lieve aumento. Tuttavia, non si escludono occasionali piogge, quindi sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.5 SE max 1.9 Scirocco 90 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 3.1 SE max 4.6 Scirocco 91 % 1021 hPa 7 nubi sparse +7.1° perc. +7.1° prob. 16 % 1.6 N max 1.9 Tramontana 93 % 1022 hPa 10 nubi sparse +8.1° perc. +7.7° prob. 38 % 4.9 NNO max 5.9 Maestrale 91 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.45 mm 3.7 ONO max 5.5 Maestrale 94 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.33 mm 2.2 E max 2.6 Levante 95 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 43 % 2.3 ENE max 3.2 Grecale 96 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 29 % 2.1 N max 2 Tramontana 97 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:39

