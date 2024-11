Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e fresco. Durante la notte, si registreranno temperature che si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a cieli sereni. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno una predominanza di nubi sparse, senza precipitazioni significative. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, con valori che si aggireranno tra i 11°C e i 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 14 km/h, contribuendo a mantenere un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 15°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 55%, senza variazioni significative. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 79%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° Assenti 5.4 NE max 7.2 Grecale 78 % 1027 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 5.5 NE max 7.5 Grecale 80 % 1027 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 5.1 NE max 8.5 Grecale 70 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.3° Assenti 5.3 NNE max 8.3 Grecale 52 % 1027 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 6.9 N max 8.8 Tramontana 51 % 1026 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 7.9 NNE max 14.1 Grecale 71 % 1027 hPa 20 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.3 NE max 11.2 Grecale 76 % 1028 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 5.7 NE max 9.4 Grecale 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:54

