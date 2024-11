Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 99% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle nuvole, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 14,6°C e una leggera brezza proveniente da est. La mattina inizierà con un cielo coperto, che porterà a un aumento della temperatura fino a 16,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 21°C. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere il clima più gradevole. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 20,3°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a 15,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno toccare i 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre lunedì potrebbe portare qualche pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere ottimali per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 2.8 E max 2.7 Levante 71 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.1 E max 2.8 Levante 75 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 1.7 ENE max 2.5 Grecale 66 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° Assenti 2.3 ONO max 1.5 Maestrale 50 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.1° Assenti 3.5 O max 2.6 Ponente 45 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 0.9 ONO max 1.2 Maestrale 60 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 3.4 ENE max 3.4 Grecale 68 % 1024 hPa 23 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 5.1 NE max 5.8 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:00

