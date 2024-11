Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Sciacca si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20,3°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta.

Nel dettaglio, durante la notte (dalle 00:00 alle 05:00), Sciacca godrà di cieli sereni e poche nuvole, con temperature che varieranno tra i 15,9°C e i 16,7°C. La velocità del vento si manterrà tra gli 8,9 km/h e i 12,2 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno all’80-86%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1017 hPa.

Nella mattina (dalle 06:00 alle 12:00), si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 20,3°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La brezza si intensificherà, con velocità del vento che raggiungerà i 20,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, stabilizzandosi attorno al 63%.

Il pomeriggio (dalle 13:00 alle 17:00) continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno tra i 17,3°C e i 20,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento si manterrà costante, con punte di 20,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Infine, la sera (dalle 18:00 alle 23:00) porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,9°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. Tuttavia, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere verso la fine della giornata, con una piccola intensità di 0,12 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è importante notare che a partire dalla sera si prevede un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Nei prossimi giorni, le previsioni del tempo suggeriscono un possibile deterioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della nuvolosità e precipitazioni più consistenti. Pertanto, sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.5° perc. +16.4° Assenti 11.2 NO max 15.2 Maestrale 82 % 1017 hPa 5 poche nuvole +16.7° perc. +16.5° Assenti 12.2 NO max 19.8 Maestrale 80 % 1017 hPa 8 poche nuvole +18° perc. +17.8° Assenti 9.3 NO max 16.8 Maestrale 74 % 1018 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 18.7 ONO max 22.7 Maestrale 64 % 1018 hPa 14 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 20.7 ONO max 24.1 Maestrale 65 % 1017 hPa 17 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 12.7 NO max 18 Maestrale 81 % 1018 hPa 20 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° Assenti 8.1 NO max 14.3 Maestrale 84 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.12 mm 11.3 ONO max 18 Maestrale 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.