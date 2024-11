Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Sciacca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche possibile variazione nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. Le previsioni del tempo suggeriscono che la pioggia sarà assente fino al pomeriggio, per poi manifestarsi in forma leggera verso la sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 3%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,7°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h proveniente da est, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con una temperatura che salirà fino a 20,4°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 4%, e il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 14,5 km/h. L’umidità scenderà al 63%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Il pomeriggio porterà con sé temperature in lieve calo, con valori che si attesteranno intorno ai 19,8°C. Il cielo rimarrà sereno, ma si registrerà un aumento della copertura nuvolosa fino al 9%. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con una velocità di circa 11,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%.

Verso la sera, le previsioni meteo indicano un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà a circa 17,8°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 27%. Il vento continuerà a soffiare da est, con una velocità di 10,4 km/h. L’umidità salirà al 79%, e si prevede una leggera intensità di pioggia, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con la possibilità di piogge leggere in serata. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. Domani e dopodomani, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 9 E max 9.4 Levante 68 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 9.1 E max 10 Levante 65 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° prob. 7 % 9.6 ESE max 11.8 Scirocco 61 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° prob. 9 % 14.5 SSE max 12.6 Scirocco 63 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° prob. 12 % 12 SSE max 11.3 Scirocco 68 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.19 mm 8.1 SE max 9.1 Scirocco 79 % 1025 hPa 20 poche nuvole +17.5° perc. +17.4° prob. 13 % 11.1 E max 12.9 Levante 79 % 1026 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 11 % 12.6 E max 15.3 Levante 81 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.