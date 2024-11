Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,2°C nel corso della giornata. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Est e Sud Est, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 70%, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, con un’intensità del vento che si manterrà attorno ai 15,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 16,8°C e le precipitazioni saranno di leggera intensità, con valori che raggiungeranno i 1,05 mm. Il vento continuerà a soffiare da Est, con velocità che potranno arrivare fino a 25,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge persisteranno, con una temperatura massima di 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con il 100% di probabilità di pioggia. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,24 mm. Anche in questo frangente, il vento manterrà una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 22,9 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il passaggio a nubi sparse e una temperatura che scenderà a 17,9°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà significativa, attorno al 80%. La brezza si farà più leggera, con velocità che si stabilizzeranno intorno ai 13,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca di Venerdì 8 Novembre evidenziano una giornata variabile, con piogge intermittenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 33 % 15.7 E max 20.6 Levante 81 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.88 mm 13.1 ESE max 16.6 Scirocco 83 % 1025 hPa 8 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 51 % 18.1 E max 28.7 Levante 74 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.19 mm 22.7 SE max 27.3 Scirocco 68 % 1025 hPa 14 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.42 mm 21.4 SE max 22.8 Scirocco 71 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.42 mm 16.1 ESE max 20.9 Scirocco 77 % 1025 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 39 % 11.3 E max 14.1 Levante 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 28 % 10.5 E max 12.5 Levante 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:00

