Previsioni Meteo Sciacca: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%, con temperature intorno ai 15,4°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura salirà fino a 18,6°C entro le 11:00. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con poche nuvole e temperature stabili attorno ai 18,6°C. Venerdì 29 Novembre inizierà con cielo sereno e temperature di 15,3°C, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa e pioggia leggera in serata. Sabato 30 Novembre, piogge leggere sono attese nella notte, seguite da un miglioramento con cielo sereno e temperature fino a 16,6°C nel pomeriggio.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà cielo coperto fino alle 05:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,9°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di 14,8°C e una percezione termica di 14,5°C. La situazione non cambierà molto fino alle 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 18,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 85% al 52%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 6,9 km/h e 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 14% e il vento sarà moderato, con velocità che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,4°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 2,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’82%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1024 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,3°C, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Con l’avanzare delle ore, le temperature varieranno leggermente, mantenendosi sopra i 15°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 18,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino all’1%. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 25,2 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi leggermente, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 40%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 22,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Infine, nella sera, il tempo cambierà drasticamente, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 15,1°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 69%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,6 km/h, con raffiche che potrebbero superare i 30 km/h. L’umidità aumenterà fino all’86%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1019 hPa.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,9°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di 17 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 28,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Con l’avanzare delle ore, la pioggia potrebbe intensificarsi, portando a condizioni di pioggia moderata.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa scenderà a 0% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 23,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 16,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con valori che si manterranno sotto il 6%. Il vento sarà fresco, con velocità che raggiungeranno i 32,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno a 10,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 68%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sciacca si presenterà con un inizio promettente, caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, per poi evolvere verso condizioni più instabili con piogge nel Venerdì sera. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare della mattina di Sabato per attività all’aperto, prima che il tempo si stabilizzi nuovamente.

