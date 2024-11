Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Scicli indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a un senso di freschezza nell’aria.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 54%. La temperatura si attesterà intorno ai +18°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 37,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 53,5 km/h, creando un’atmosfera di vento forte. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,15 mm e un’umidità elevata al 85%.

Nella mattina, il meteo cambierà, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a +17,9°C alle 01:00, per poi stabilizzarsi intorno ai +19,5°C tra le 10:00 e le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100% alle 07:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 25-30 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 60% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con una prevalenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra i +16,9°C e i +18,8°C, mentre la velocità del vento diminuirà, oscillando tra 21 km/h e 29 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 68% alle 13:00 e il 40% alle 18:00. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 29% e il 58%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +16°C, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 15-20 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’82%, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scicli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Si prevede che il clima rimanga variabile, con un’alternanza di sole e nuvole, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.13 mm 37.5 ONO max 53.3 Maestrale 84 % 1010 hPa 5 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° prob. 25 % 29.3 ONO max 43.8 Maestrale 82 % 1010 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 25.6 ONO max 33.4 Maestrale 74 % 1012 hPa 11 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 28.2 ONO max 32.1 Maestrale 60 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° prob. 5 % 27.6 ONO max 32.7 Maestrale 70 % 1011 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° prob. 5 % 14.9 ONO max 21.4 Maestrale 83 % 1012 hPa 20 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 15.5 ONO max 24.4 Maestrale 84 % 1013 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° prob. 9 % 19.7 ONO max 34.4 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:47

