Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Mercoledì 20 Novembre a Scicli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e la possibilità di qualche pioggia leggera nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli prevalentemente sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel corso della giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 15%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest con una velocità di circa 18,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 28,2 km/h, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 18%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, toccando i 18°C verso le ore 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’83%, e il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno raggiungere i 49,7 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,15 mm.

La sera porterà un miglioramento temporaneo, con cieli sereni che si alterneranno a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%. Il vento rimarrà sostenuto, con velocità che si aggireranno attorno ai 33 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Scicli nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, specialmente nel pomeriggio di Mercoledì, quando si potrebbero verificare brevi rovesci. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo un clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.8° perc. +16.9° Assenti 18.5 ONO max 34.4 Maestrale 89 % 1016 hPa 5 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° Assenti 14.2 ONO max 27.7 Maestrale 91 % 1015 hPa 8 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° prob. 1 % 24.7 ONO max 38.1 Maestrale 78 % 1014 hPa 11 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° prob. 3 % 27.5 O max 37.9 Ponente 72 % 1013 hPa 14 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 29.2 O max 41.5 Ponente 74 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.1 mm 30.7 ONO max 52 Maestrale 81 % 1012 hPa 20 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° prob. 7 % 33.1 O max 54.5 Ponente 80 % 1012 hPa 23 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 3 % 36 O max 52 Ponente 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

