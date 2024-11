Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un picco massimo di circa 8,2°C nel primo pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, ma si registreranno raffiche più forti durante le ore di pioggia.

Durante la notte, il meteo si presenterà inizialmente con cielo sereno e nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 85% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 24 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno tra 5°C e 7,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, intorno al 15%, favorendo momenti di sole. Tuttavia, già a partire da metà mattina, si inizieranno a registrare nubi sparse, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 39%. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto e si assisterà a un aumento delle precipitazioni, che inizieranno come pioggia leggera intorno alle 16:00. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 6,9°C e 7,9°C. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno raggiungere i 2,07 mm entro le ore serali. L’umidità aumenterà, toccando punte del 94%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 2,8°C. Le precipitazioni continueranno, con pioggia moderata che si protrarrà fino a tarda notte. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà elevata, con accumuli che potranno arrivare a 1,16 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Segrate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che si alzeranno leggermente, mentre nel weekend si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature e a condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.3° perc. +3.9° prob. 5 % 12 ENE max 19.2 Grecale 79 % 1007 hPa 5 cielo coperto +5.7° perc. +4.2° prob. 1 % 7.3 E max 12.9 Levante 81 % 1009 hPa 8 poche nuvole +5.7° perc. +5.7° Assenti 1.9 ENE max 3.5 Grecale 79 % 1010 hPa 11 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.7 SE max 2.3 Scirocco 63 % 1008 hPa 14 cielo coperto +7.8° perc. +6.1° prob. 10 % 9.5 ESE max 10.9 Scirocco 63 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +5.9° perc. +3.4° 0.84 mm 11.4 ESE max 17.2 Scirocco 78 % 1001 hPa 20 pioggia moderata +3.4° perc. +0.5° 1.65 mm 11.1 NE max 18.1 Grecale 95 % 997 hPa 23 cielo coperto +3.4° perc. +3.4° prob. 80 % 3.7 NNO max 7.4 Maestrale 94 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:45

