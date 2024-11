Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un progressivo miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, portando a temperature più elevate. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 92%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 4,2 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura subirà un lieve aumento, raggiungendo 8,4°C alle 02:00 e mantenendosi stabile fino alle 05:00. L’umidità si attesterà intorno al 66-70%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi a 996 hPa.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da poche nuvole a nubi sparse. Alle 07:00, la temperatura sarà di 7,5°C, con una leggera brezza che soffierà a 7,7 km/h. Proseguendo verso le 11:00, la temperatura salirà fino a 11,4°C e la copertura nuvolosa si ridurrà al 69%. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi, mantenendosi attorno ai 996 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo di 14,8°C alle 13:00. Il vento soffierà con intensità crescente, raggiungendo i 30,9 km/h alle 14:00. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 25-29%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 995 hPa.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno a 6,4°C entro le 23:00. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, attorno ai 10,3 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 40-45%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate indicano un miglioramento generale, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni meteorologiche, specialmente nel passaggio tra mattina e sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.4 O max 5.7 Ponente 66 % 999 hPa 5 cielo coperto +8.2° perc. +7° prob. 3 % 7.6 O max 14.4 Ponente 67 % 996 hPa 8 nubi sparse +8.4° perc. +7° Assenti 8.4 ONO max 18.3 Maestrale 67 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 14.2 O max 26.9 Ponente 58 % 996 hPa 14 cielo sereno +14.7° perc. +12.9° Assenti 16.6 NO max 30.9 Maestrale 25 % 995 hPa 17 cielo sereno +10.4° perc. +8.2° Assenti 24.7 NNO max 43.1 Maestrale 26 % 1000 hPa 20 cielo sereno +8.2° perc. +5.7° Assenti 14.9 NO max 28.7 Maestrale 24 % 1003 hPa 23 nubi sparse +6.4° perc. +4.3° Assenti 10.3 NNO max 25.1 Maestrale 26 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:45

