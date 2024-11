Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,0°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 11,3°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,7°C, mantenendo condizioni di cielo sereno. La sera si prevede che le temperature scendano gradualmente, con valori intorno ai 7,5°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima, attorno al 1%. Le temperature percepite si manterranno stabili intorno ai 6,8°C, con una leggera brezza proveniente da est. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,6°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,9 km/h e i 7 km/h, sempre da ovest-sudovest.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno i 11,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e non si prevedono precipitazioni. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che non supererà il 23%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, e le temperature continueranno a oscillare tra i 6°C e i 12°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.8 ESE max 2.7 Scirocco 75 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 1.5 NO max 1.4 Maestrale 75 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.6 OSO max 6.9 Libeccio 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.6° perc. +9.1° Assenti 7 OSO max 8.3 Libeccio 53 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.7° perc. +10.2° Assenti 5.7 SO max 6.1 Libeccio 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.4 OSO max 7.8 Libeccio 64 % 1020 hPa 20 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.4 OSO max 4.4 Libeccio 68 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.1 O max 4 Ponente 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.