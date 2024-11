Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Selargius si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera variabilità nel corso della giornata. I dati indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,8°C durante le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. I venti, moderati e provenienti principalmente da Nord-Ovest, contribuiranno a mantenere un clima fresco e gradevole.

Nella notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’83%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 14,8 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20,4°C entro le ore di punta. La copertura nuvolosa si presenterà con nubi sparse, mantenendo un’umidità intorno al 56%. I venti, inizialmente leggeri, aumenteranno di intensità, raggiungendo i 22,7 km/h.

Nel pomeriggio, la temperatura inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza precipitazioni previste. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 20,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono piogge. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 13,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e variabile, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 12.2 NNO max 18.2 Maestrale 86 % 1016 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +13.3° Assenti 11.6 NO max 16.7 Maestrale 90 % 1015 hPa 8 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 14.4 NO max 28.1 Maestrale 74 % 1017 hPa 11 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 22.7 NO max 31.2 Maestrale 56 % 1016 hPa 14 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° Assenti 24.5 NO max 30 Maestrale 61 % 1015 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 16.2 NO max 28.9 Maestrale 73 % 1016 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 12.3 ONO max 24.9 Maestrale 78 % 1017 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 10.3 NO max 14.7 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:05

