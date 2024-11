Previsioni Meteo Selargius: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Selargius si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata, con un picco massimo intorno ai 20,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà presente per tutta la giornata, ma senza precipitazioni significative. I venti saranno generalmente leggeri, con una velocità che varierà tra i 2,7 km/h e i 7,2 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno alle ore 11:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 38% e il 77%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00, quando si scenderà a 16,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’intensità del vento che si manterrà su livelli leggeri. Le condizioni di meteo non faranno registrare precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,4°C. Anche in questo frangente, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa costante. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di un leggero aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi favorevoli le condizioni meteorologiche di questo periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 3.5 N max 4.3 Tramontana 74 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.5 NNO max 5.1 Maestrale 72 % 1022 hPa 8 nubi sparse +15.9° perc. +15° Assenti 3.6 NO max 4.2 Maestrale 57 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20° perc. +19.1° Assenti 4.2 O max 6.3 Ponente 41 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +19.9° Assenti 3.8 SO max 7.2 Libeccio 42 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 2.7 O max 2.7 Ponente 62 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 6.3 NO max 7.1 Maestrale 62 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° Assenti 5.8 NO max 6.4 Maestrale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:01

